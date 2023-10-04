В Иране считают, что армяно-азербайджанский конфликт нужно решать без вмешательства извне

В Тегеране сообщили о готовности направить беженцам из Карабаха гуманитарную помощь

ТЕГЕРАН, 4 октября. /ТАСС/. Конфликт между Арменией и Азербайджаном должен решаться странами региона без участия внешних игроков. Такое мнение выразил министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян на встрече с секретарем Совета безопасности Армении Арменом Григоряном.

"В ходе переговоров с Арменом Григоряном, секретарем Совета безопасности Армении, я подчеркнул, что кризис на Кавказе может быть разрешен только при участии внутренних игроков и стран региона - то есть в формате "3+3", - написал Абдоллахиян на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter). - Я обеспокоен положением беженцев из Нагорного Карабаха и подтверждаю, что Иран готов направить им гуманитарную помощь".

Агентство Fars со своей стороны проинформировало, что Григорян в ходе переговоров с Абдоллахияном также приветствовал урегулирование конфликта в формате "3+3" и высоко оценил роль Ирана в создании устойчивого мира на Южном Кавказе.

Впервые с инициативой шестистороннего формата сотрудничества по Карабаху и вопросу разблокировки экономических и транспортных связей в Закавказье выступили в 2021 году лидеры Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган. Россия и Иран приветствовали эту идею, Грузия заявила, что не планирует участвовать в данной инициативе, но предлагает свой формат переговоров Баку и Еревану для поддержания мира в виде "тройки". 10 декабря 2021 года в Москве прошло первое заседание консультативной региональной платформы на уровне заместителей министров иностранных дел.