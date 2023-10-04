Спецпрокуратура завершила расследование дела экс-главы Верховного суда Украины

В САП страны сообщили, что действия Всеволода Князева квалифицированы как "получение неправомерной выгоды должностным лицом в особо крупном размере или должностным лицом, занимающим особо ответственное положение"

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Расследование дела против бывшего председателя Верховного суда Украины Всеволода Князева, которого подозревают в получении неправомерной выгоды в особо крупном размере, завершено. Об этом сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП) Украины.

"Завершено следствие по делу в отношении бывшего председателя Верховного суда", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. Материалы дела будут переданы для ознакомления его адвокатам.

В САП добавили, что действия Князева квалифицированы как "получение неправомерной выгоды должностным лицом в особо крупном размере или должностным лицом, занимающим особо ответственное положение".

Князева задержали 15 мая сотрудниками Национального антикоррупционного бюро Украины в рамках дела о взятке в размере $2,7 млн членам суда от владельца группы "Финансы и кредит" Константина Жеваго. 16 мая судьи Верховного суда выразили Князеву недоверие и досрочно прекратили его полномочия как главы инстанции. 19 мая суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток с альтернативой внесения залога на сумму около $2,9 млн. Затем апелляционная палата несколько раз уменьшала сумму залога и продлевала срок содержания под стражей.