В НАТО заявили, что на Западе запасы вооружений для Украины подходят к концу

Глава Военного комитета альянса Роб Бауэр призвал нарастить производство вооружений и подчеркнул необходимость модернизации экономик западных стран

БРЮССЕЛЬ, 4 октября. /ТАСС/. Страны Запада почти исчерпали запасы вооружений для поставок на Украину на фоне медленных темпов роста производства. С таким заявлением во вторник выступил глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр на Варшавском форуме по безопасности, трансляция велась онлайн.

"Еще за семь лет до начала войны [конфликта на Украине] финансирование [военного сектора] увеличилось, однако производственные мощности не возросли. <...> Мы передаем Украине вооружения и боеприпасы, однако наши склады не заполнены. Мы начали поставки с полупустых <…> складов в Европе. Теперь "дно бочки" уже виднеется", - указал Бауэр.

Глава Военного комитета НАТО призвал страны Запада нарастить производство вооружений и подчеркнул необходимость модернизации экономик западных стран, которые оказались не готовы к военным поставкам в ходе конфликта.