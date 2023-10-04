Комитет ЕП утвердил кандидатуру экс-главы МИД Нидерландов на пост еврокомиссара

Голосование Европарламента состоится 4 октября

ГААГА, 4 октября. /ТАСС/. Комитет Европарламента по окружающей среде, общественному здравоохранению и безопасности пищевых продуктов утвердил кандидатуру бывшего главы МИД Нидерландов Вопке Хукстры на пост нового еврокомиссара по вопросам климата. Об этом сообщил телеканал NOS.

По его информации, Хукстра преодолел самое большое препятствие, и теперь все решит голосование в Европарламенте. Как сообщает телеканал, бывший глава МИД Нидерландов отвечал на дополнительные вопросы, которые ему задавал комитет Европарламента о его планах защиты климата. Ответы комитет удовлетворили, утверждает NOS.

Как сообщает NOS, голосование Европарламента по кандидатуре Хукстры состоится в четверг, 4 октября. Обычно оно представляет собой формальность, подчеркивает телеканал.

Нидерланды выдвинули Хукстру на должность еврокомиссара после того, как Франс Тиммерманс решил оставить пост первого заместителя главы Еврокомиссии.