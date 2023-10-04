Живущие на Украине поляки должны поехать в Польшу для участия в выборах

Как сообщили в Варшаве, избирательные комиссии на Украине не создавались

ТАСС, 4 октября. Польские граждане, живущие на Украине, должны будут поехать в Польшу, чтобы проголосовать 15 октября на парламентских выборах, поскольку участков для голосования на Украине не будет. Об этом сообщила радиостанция Radio Zet.

"В этом году избирательные комиссии [на Украине] не создавались", - цитирует радиостанция консула Польши на Украине Яцека Гоцловского. "Те, кто захочет голосовать, должны будут выехать в Польшу", - сказал дипломат.

Он добавил, что мужчины призывного возраста, имеющие одновременно гражданство Польши и Украины, могут "иметь проблемы с выездом" из-за запрета украинских властей покидать страну для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. "По нашим подсчетам, тут речь может идти примерно о 1 тыс. человек", - уточнил Гоцловскй.

Польским дипломатам, работающим на Украине, для голосования также придется выезжать в Польшу.

15 октября в Польше состоятся очередные выборы в парламент. Одновременно будет проведен всенародный референдум с вопросами о продаже государственных активов, повышении пенсионного возраста и возможном приеме нелегальных мигрантов по программе релокации.