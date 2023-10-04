Дипломаты из 10 стран приехали на встречу с находящимися в Белоруссии детьми из Донбасса

Они представляют такие страны, как Зимбабве, Индия, Катар, КНР, Куба, Монголия, ОАЭ, Палестина, Россия и Сирия

НОВОПОЛОЦК /Витебская область/, 4 октября. /ТАСС/. Дипломаты, аккредитованные в Белоруссии, прибыли в Новополоцк Витебской области, где встретятся с находящимися в республике на отдыхе детьми из Донбасса. Об этом передает корреспондент ТАСС.

Посмотреть, в каких условиях в Белоруссии проходят оздоровление более 40 детей из расположенных в Луганской Народной Республике городов Лисичанск и Северодонецк, приехали дипломаты из Зимбабве, Индии, Катара, КНР, Кубы, Монголии, ОАЭ, Палестины, России, Сирии, а также представители постоянных органов СНГ.

Ранее в среду председатель Новополоцкого горисполкома Дмитрий Демидов сообщил ТАСС, что аккредитованные в Белоруссии дипломаты из стран Запада, обвинявших Минск в "депортации" украинских детей, отказались от приглашения приехать в Новополоцк.

Заместитель министра иностранных дел Белоруссии Юрий Амбразевич 22 сентября проинформировал аккредитованных в стране дипломатов об оздоровлении в республике детей из Донбасса и пригласил лично посетить места отдыха, пообщаться с ними. С учетом публично звучащих, в том числе на площадках ООН и от западных политических и государственных деятелей и структур, обвинений Минска в "насильственной депортации украинских детей" замминистра указал на прозрачность работы организаций, оказывающих помощь детям, и соответствие их проектов всем юридическим требованиям, в том числе по вопросам въезда, выезда и пребывания несовершеннолетних в Белоруссии. Вскоре после этого МИД Украины призвал иностранных дипломатов игнорировать приглашение Минска.

Комитет по иностранным делам Европарламента 18 июля утвердил доклад о ситуации в Белоруссии, в котором призвал страны и институты Евросоюза добиваться выдачи ордера Международного уголовного суда в Гааге на арест президента республики Александра Лукашенко за его участие в эвакуации детей из зоны боевых действий на Украине. В конце июня Лукашенко назвал безумными попытки привлечь его к международному суду за прием детей Донбасса для оздоровления в республике.

В сентябре 2022 года госсекретарь Союзного государства (СГ) Дмитрий Мезенцев сообщал, что в рамках постоянного проекта СГ более 2,1 тыс. детей из ДНР и ЛНР побывали в оздоровительных лагерях в Минской области. В середине сентября 2023 года посол Белоруссии в РФ Дмитрий Крутой проинформировал, что с начала конфликта в Донбассе Белоруссия оказывает системную помощь детям региона, более 3,5 тыс. из них прошли лечение и реабилитацию в республике.