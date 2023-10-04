МИД Китая приветствовал визит американских сенаторов

Ведомство надеется, что поездка будет способствовать более объективному пониманию Китая американской стороной

ПЕКИН, 4 октября. /ТАСС/. Пекин приветствует визит делегации американских сенаторов во главе с лидером демократического большинства в Сенате Чаком Шумером на следующей неделе и надеется, что поездка будет способствовать более объективному пониманию Китая американской стороной. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте китайского внешнеполитического ведомства.

"Китай приветствует визит двухпартийной делегации сенаторов США во главе с лидером демократического большинства в Сенате Конгресса США [Чаком] Шумером. Есть надежда, что этот визит улучшит объективное понимание Конгрессом США Китая, будет способствовать диалогу и обменам между законодательными органами двух стран, а также внесет положительные моменты в развитие китайско-американских отношений", - отмечается в заявлении.

Ранее в аппарате Шумера подтвердили визит состоящей из законодателей верхней палаты законодательного органа от обеих партий делегации в КНР, Республику Корея и Японию "с целью продвижения экономических интересов и интересов национальной безопасности США в этом регионе".

Сенатор Майк Крэпо (республиканец, от штата Айдахо), который войдет в состав делегации, в беседе с агентством Bloomberg выразил надежду, что ее члены проведут переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Сенаторы США намерены обсудить работу американских компаний в Китае, "позицию китайского правительства в отношении прав человека, ситуации вокруг наркотического вещества фентанил, роли КНР в международном сообществе и областей потенциального сотрудничества" с США.

Шумер постоянно критикует политику КНР и призывает занимать более жесткую позицию по отношению к Пекину.