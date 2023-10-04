В Узбекистане заявили о взаимодействии со странами ШОС в сфере энергетической безопасности

Первый заместитель главы Минэнерго страны Азим Ахмедходжаев отметил, что "проекты призваны решить не только вопросы энергообеспечения, но и особо значимый для региона вопрос обеспечения водного баланса"

АСТАНА, 4 октября. /ТАСС/. Узбекистан активно взаимодействует со странами Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) во всех сферах, в том числе и в решении вопросов энергетической безопасности. Об этом заявил первый заместитель министра энергетики Узбекистана Азим Ахмедходжаев в ходе прошедшего в Астане Энергетического форума ШОС.

"ШОС, несомненно, является одной из важнейших площадок, направленных на анализ и решения глобальных и региональных вопросов во всех сферах, в том числе и в решении вопросов энергетической безопасности", - сказал он. По его словам, Узбекистана в этой сфере наладил тесное взаимодействие с КНР. Он особо подчеркнул, что Россия является одним из основных партнеров и крупнейшим инвестором в энергетическую отрасль республики.

Первый заместитель главы Минэнерго добавил, что в настоящее время узбекские специалисты совместно с коллегами из Казахстана, Таджикистана и Киргизии прорабатывают возможность строительства на территории этих республик нескольких ГЭС. "Данные проекты призваны решить не только вопросы энергообеспечения, но и особо значимый для региона вопрос обеспечения водного баланса", - пояснил Ахмедходжаев.

"Постоянно растущий спрос на энергоносители с одной стороны и изменения климата с другой стороны требуют объединения наших усилий в поиске наиболее приемлемых путей обеспечения энергией", - заключил Ахмедходжаев.