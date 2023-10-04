Глава МИД Австрии надеется на возобновление мирных переговоров по Украине

Александер Шалленберг заявил, что"мир всегда заключается за столом переговоров, а не на поле боя"

БЕРЛИН, 4 октября. /ТАСС/. Австрия надеется на возобновление переговорного процесса по урегулированию украинского конфликта. Об этом заявил глава МИД Австрии Александер Шалленберг в интервью газете Bild.

"Конечно, мы надеемся, что очень скоро - с моей точки зрения, скорее раньше, чем позже - [в украинском конфликте] все вернется к логике переговоров, - сказал он. - Мир всегда заключается за столом переговоров, а не на поле боя".

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в интервью ТАСС 28 сентября, что Москва в настоящий момент не видит никаких серьезных предложений со стороны западных стран по переговорам по Украине. По его словам, продвигаемая Западом "формула мира" украинского президента Владимира Зеленского представляет собой "чистый ультиматум", направленный на срыв переговорного процесса.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба утверждал 5 сентября, что в ближайшее время не стоит ожидать мирных переговоров между Киевом и Москвой. По его словам, одним из условий их начала должны стать боевые успехи украинской стороны.

Как сообщали в Минобороны РФ, украинская армия с 4 июня предпринимает безуспешные попытки наступления. 12 сентября президент России Владимир Путин заявил, что Вооруженные силы Украины за это время потеряли 71,5 тыс. военнослужащих, 543 танка и почти 18 тыс. бронемашин разного класса. По словам главы государства, украинское контрнаступление не имеет результатов.

"Формула Зеленского"

Президент Украины, выступая в середине ноября 2022 года по видеосвязи перед участниками саммита Группы двадцати, выдвинул "план достижения мира" из 10 пунктов. Среди них значатся обеспечение ядерной, продовольственной и энергетической безопасности, обмен "удерживаемыми лицами" по формуле "всех на всех" и восстановление территориальной целостности Украины.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее подчеркивала, что так называемый мирный план Зеленского является очередной метoдичкой США по разжиганию конфликта в Европе. Преcс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что заявления Зеленского о мирном урегулировании делаются без учета существующих реалий.