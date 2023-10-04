Прокуратура Берлина подтвердила, что прекратила проверку деятельности Русского дома

По словам представителя прокуратуры, арест активов не производился

БЕРЛИН, 4 октября. /ТАСС/. Прокуратура Берлина подтвердила, что все проверки деятельности Российского центра науки и культуры (РЦНК, Русский дом) в германской столице прекращены.

"Дело закрыто, поскольку ответственные за Русский дом лица имеют дипломатический статус. Арест активов не производился", - заявила в ответ на запрос ТАСС представитель берлинской прокуратуры, подтвердив таким образом публикации таблоида Bild.

О начале доследственной проверки стало известно в январе 2023 года. Поводом стали санкции Евросоюза в отношении России из-за конфликта на Украине и подозрения в предполагаемом обходе ограничений. Как теперь указывает прокуратура, подозрения были связаны с возможным "нарушением закона о внешней торговле".

Русский дом в Берлине был открыт в 1984 году. РЦНК в Берлине является крупнейшим из 96 зарубежных представительств Россотрудничества. Работа центра направлена на развитие культурно-гуманитарных и научно-образовательных связей между РФ и ФРГ, поддержку россиян, находящихся в Германии, а также популяризацию русской культуры и русского языка.