Активная фаза учений ОДКБ "Нерушимое братство" в Киргизии пройдет с 9 по 13 октября

Силы учений перегруппируются в страну с 4 по 8 октября

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Активная фаза учений Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) "Нерушимое братство" в Киргизии пройдет с 9 по 13 октября на территории полигона Эдельвейс. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь Объединенного штаба ОДКБ Владислав Щегрикович.

"Активная фаза учения будет проведена на территории полигона Эдельвейс в период с 9 по 13 октября на завершающем этапе совместного оперативно-стратегического учения ОДКБ "Боевое братство - 2023", - сказал он.

Щегрикович добавил, что силы, которые примут участие в учениях, перегруппируются в Киргизию с 4 по 8 октября. Он добавил, что целями мероприятия станут совершенствование навыков должностных лиц органов управления и личного состава миротворцев ОДКБ, повышение слаженности сил при выполнении задач в Центрально-Азиатском регионе.

"В ходе учения в условиях высокогорья будут отрабатываться задачи постконфликтного урегулирования в кризисной зоне - проведение миротворческой операции с применением сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ и оказание гуманитарной помощи. Практические действия предусматривают выполнение Коллективными миротворческими силами совместно с подразделениями МЧС отработку учебно-боевых задач на блокпостах и пунктах приема пострадавших, при сопровождении колонн и грузов, освобождении населенного пункта, спасении "заложников" и оказании гуманитарной помощи", - подытожил представитель организации.