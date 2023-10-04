СМИ: Азербайджан отказался участвовать во встрече с Арменией, Францией, ФРГ и ЕС в Гранаде

Баку предложил пригласить Анкару на переговоры, но другие участники были против, сообщило агентство APA

БАКУ, 4 октября. /ТАСС/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев отказался участвовать во встрече в Гранаде 5 октября, в которой должны принять участие лидеры Армении, Франции, Германии, а также глава Евросовета Шарль Мишель. Об этом сообщило азербайджанское информационное агентство APA.

"Азербайджан отказался от участия в планируемой в испанской Гранаде 5 октября пятисторонней встречи", - говорится в сообщении агентства.

Также азербайджанская сторона предложила пригласить президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на переговоры, но против этого выступили Париж и Берлин. "Переговоры в Гранаде, запланированные на 5 октября, оказались сорваны из-за того, что французская и германская стороны заявили, что они против участия в них президента Турции Реджепа Эрдогана", - сообщило агентство.