4 октября, 09:41,
обновлено 4 октября, 10:15

СМИ: Азербайджан отказался участвовать во встрече с Арменией, Францией, ФРГ и ЕС в Гранаде

Президент Азербайджана Ильхам Алиев. Минобороны Азербайджана/ ТАСС
Президент Азербайджана Ильхам Алиев
© Минобороны Азербайджана/ ТАСС

Баку предложил пригласить Анкару на переговоры, но другие участники были против, сообщило агентство APA

БАКУ, 4 октября. /ТАСС/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев отказался участвовать во встрече в Гранаде 5 октября, в которой должны принять участие лидеры Армении, Франции, Германии, а также глава Евросовета Шарль Мишель. Об этом сообщило азербайджанское информационное агентство APA.

Читайте также
СМИ назвали причину отказа Баку от встречи в ГранадеЕС проведет в Брюсселе встречу с представителями Армении и Азербайджана

"Азербайджан отказался от участия в планируемой в испанской Гранаде 5 октября пятисторонней встречи", - говорится в сообщении агентства.

Также азербайджанская сторона предложила пригласить президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на переговоры, но против этого выступили Париж и Берлин. "Переговоры в Гранаде, запланированные на 5 октября, оказались сорваны из-за того, что французская и германская стороны заявили, что они против участия в них президента Турции Реджепа Эрдогана", - сообщило агентство. 

Теги:
АзербайджанАрменияГерманияФранция
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация