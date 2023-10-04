Венгрия потребовала от Украины впредь не включать ее компании в список спонсоров войны

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал смехотворными и безосновательными причины, по которым банк OTP был включен в этот список

БУДАПЕШТ, 4 октября. /ТАСС/. Венгрия потребовала от властей Украины гарантий того, что впредь они не будут включать венгерские компании в свой список "международных спонсоров войны" по необоснованным и ложным причинам, как это произошло с банком OTP. Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, выступая на пресс-конференции после встречи в Будапеште с вице-премьером, министром экономического развития и цифровизации Молдавии Дмитрием Алайбой.

"Решение Национального агентства по предотвращению коррупции [НАПК] Украины об исключении банка OTP из списка "международных спонсоров войны" - шаг в верном направлении. Все четыре причины, по которым этот банк, имеющий на российском финансовом рынке долю всего в 0,17%, был включен в упомянутый список, являются смехотворными и безосновательными. Однако остается серьезный вопрос, не произойдет ли так, что мы вновь столкнемся с подобным нелепым решением в будущем? Поэтому сегодня мы обратились в НАПК Украины с просьбой как можно скорее обсудить этот вопрос, и мы надеемся, что сможем достичь согласия в его решении", - сказал глава венгерского МИД.

29 сентября НАПК Украины объявило, что приостанавливает статус венгерского банка OTP и пяти греческих судоходных компаний как фигурантов списка "международных спонсоров войны", в который они были ранее внесены за сотрудничество с Россией. При этом НАПК выразило надежду на то, что такое решение приведет к разблокированию Венгрией транша ЕС в размере €500 млн на военную помощь Украине, а также исключит возможность блокирования Грецией очередного пакета санкций ЕС в отношении России. Правительство Венгрии заявило, что считает такое решение половинчатым и недостаточным, после этого НАПК окончательно исключило OTP из своего черного списка.

Крупнейший венгерский банк, имеющий более 3 млн клиентов, оказался в украинском списке весной нынешнего года. После этого Сийярто предупредил, что, до тех пор пока он не будет оттуда исключен, Венгрия не будет даже обсуждать выделение Евросоюзом военной помощи Украине. Из-за этого ЕС на своем заседании в Толедо в конце августа не смог предоставить Киеву очередной транш военной помощи на €500 млн.