Избранный президент Мальдив считает, что иностранные войска не должны оставаться в стране

Мале Мохаммед Муиззу подчеркнул, что во время вывода армейского контингента "будут соблюдены все установленные правила", а в процесс "будут вовлечены все заинтересованные стороны"

НЬЮ-ДЕЛИ, 4 октября. /ТАСС/. Иностранные военнослужащие не должны продолжать дислоцироваться на территории Мальдивской Республики. Об этом заявил избранный президент страны Мале Мохаммед Муиззу.

По информации газеты Avas, политик указал, что иностранные военные должны покинуть территорию страны "в соответствии с волей народа, которую тот продемонстрировал на прошедших президентских выборах". При этом он подчеркнул, что во время вывода армейского контингента "будут соблюдены все установленные правила" и "в процесс будут вовлечены все заинтересованные стороны". Муиззу, однако, не упомянул о национальной принадлежности войск, к которым будут относиться планы правительства.

Как отмечает агентство Reuters, Муиззу, который вскоре должен сменить на посту президента Ибрагима Мохамеда Солиха, пользуется поддержкой партийной коалиции Прогрессивной партии Мальдив и Народного национального конгресса, которые якобы связаны с правительством КНР. Кроме того, он уже выступал против размещения индийских военных на островах, обвиняя Индию в желании установить постоянное присутствие на Мальдивах и рассматривая ее растущее влияние как потенциальную угрозу для суверенитета республики.

Солих, который проводил политику под лозунгом "Индия прежде всего", уйдет со своего поста после инаугурации Муиззу 17 ноября. Муиззу был избран президентом Мальдивской Республики по результатам второго тура голосования, который прошел 30 сентября.