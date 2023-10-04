Источник сообщил, что лидер Карабаха уже находится в Армении

Азербайджанские силовики не задержали Самвела Шахраманяна

ЕРЕВАН, 4 октября. /ТАСС/. Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Самвел Шахраманян уже находится на территории Армении, он не задержан азербайджанскими силовиками. Об этом сообщил ТАСС источник в его ближайшем окружении.

"Самвел Шахраманян уже в Армении, он не задержан", - отметил собеседник.

Комментариями официальных представителей Баку и Еревана ТАСС не располагает.

По последним данным, азербайджанские власти задержали в Нагорном Карабахе трех бывших президентов непризнанной республики Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна и Араика Арутюняна, спикера парламента Давида Ишханяна, бывшего главу МИД Давида Бабаяна, экс-командующего армией Левона Мнацаканяна, бывшего госминистра Рубена Варданяна и экс-начальника штаба армии Давида Манукяна.

Ситуация в Карабахе

19 сентября началось очередное обострение в Нагорном Карабахе. В Баку объявили о начале военной операции. В Ереване назвали происходящее "широкомасштабной агрессией". Россия призвала стороны конфликта остановить кровопролитие и вернуться к дипломатическому урегулированию. 20 сентября была достигнута договоренность о прекращении боевых действий, а на следующий день в азербайджанском городе Евлахе прошла встреча представителей Баку и армянского населения Карабаха "для обсуждения вопросов реинтеграции".

Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Самвел Шахраманян 28 сентября подписал указ о прекращении ее существования с 1 января 2024 года. Населению предписано рассмотреть предложенные Баку условия реинтеграции и самостоятельно принять решение о возможности остаться.

По данным Еревана, в Армению въехали 100 520 вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха, население которого до недавнего времени составляло примерно 120 тыс. человек.