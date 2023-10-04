Сопредседателя "Альтернативы для Германии" взяли под защиту из-за поступающих угроз

Алис Вайдель пока решила отказаться от публичных выступлений, передает DPA

БЕРЛИН, 4 октября. /ТАСС/. Сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алис Вайдель отменила участие в предвыборном мероприятии в Баварии и вместе с семьей взята под защиту правоохранительных органов из соображений безопасности. Об этом сообщили агентству DPA в пресс-службе политика.

"В позапрошлые выходные произошел серьезный с точки зрения безопасности инцидент. Госпожа Вайдель и ее семья были вывезены правоохранительными органами из их частной квартиры и доставлены в безопасное место, поскольку появилось все больше сведений, указывающих на [возможное] нападение на ее семью", - отметили в пресс-службе. Вайдель из-за этого решила пока отказаться от публичных выступлений.

В предстоящее воскресенье в Баварии пройдут выборы в ландтаг (земельный парламент). Согласно последним опросам, АдГ там может побороться за второе место.