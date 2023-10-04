В Турции заявили, что страна является самым ценным кандидатом на вступление в ЕС

Анкара ускорит реформы для присоединения к Евросоюзу при справедливом отношении к ней, сказал постпред Турции при ЕС Фарук Каймакчи

АНКАРА, 4 октября. /ТАСС/. Турция ускорит реформы, требуемые для вступления в Евросоюз (ЕС), как только западные державы начнут относиться к ней справедливо. Об этом сообщил постоянный представитель Турции при ЕС Фарук Каймакчи.

"Важно, чтобы к Турции относились справедливо, на равных с другими кандидатами [на вступление в ЕС], и чтобы был проложен путь страны [к членству в сообществе]", - отметил он в интервью турецкому агентству Anadolu Ajans . Каймакчи указал, что как только это условие будет выполнено, Анкара "ускорит реформы", которые требуются для присоединения к Евросоюзу. "Мы сможем гораздо быстрее, чем многие кандидаты на вступление, выполнить все критерии, требуемые для членства в ЕС", - добавил дипломат.

По его мнению, "Турция - это самый ценный кандидат на вступление в ЕС". Однако европейские политики этого не замечают, что говорит об их "недальновидности и популизме", отметил Каймакчи.

Дипломат также сообщил, что президента страны Тайипа Эрдогана и главу внешнеполитического ведомства Хакана Фидана пригласили на форум экономической инициативы ЕС "Глобальный портал", который состоится в Брюсселе 25-26 октября. Мероприятие будет проходить под эгидой Еврокомиссии. "Этот форум позволит продемонстрировать, насколько важна Турция в отношениях между Востоком и Западом", - указал Каймакчи.

Брюссель начал переговоры с Турцией о ее вступлении в ЕС в 2005 году. К настоящему времени не решили 16 из 35 пунктов так называемого переговорного досье, так как стороны не могут согласовать такие вопросы, как кипрская проблема. Тем не менее Турция остается ключевым экономическим партнером союза.