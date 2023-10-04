СМИ назвали причину отказа Баку от встречи в Гранаде

По сведениям агентства APA, Азербайджан принял такое решение в том числе в свете проармянских заявлений Франции и главы Евросовета Шарля Мишеля

БАКУ, 4 октября. /ТАСС/. Азербайджан отказался от переговоров в Гранаде, намеченных на 5 октября, в том числе в свете проармянских заявлений Франции и главы Евросовета Шарля Мишеля. Об этом сообщило агентство APA.

Встреча лидеров Армении и Азербайджана должна была состояться на полях саммита Европейского политического сообщества. Как заявлял высокопоставленный представитель ЕС, Евросоюз пытался организовать переговоры в формате "два плюс три" с участием Парижа, Берлина и Брюсселя.

По данным агентства, в Азербайджане, в частности, не оценили заявления Франции о планах поставок вооружений в Армению.