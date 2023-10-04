Премьер Литвы намерена претендовать на президентский пост на выборах 2024 года

По словам Ингриды Шимоните, она хочет, "чтобы проевропейски последовательным гражданам Литвы, придерживающимся правых взглядов, было за кого голосовать"

ВИЛЬНЮС. 4 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните намерена претендовать на пост президента страны на выборах главы государства, которые состоятся в 2024 году.

"Мотивов много, они разные, но, сложив все вместе, [могу сказать, что] хочу, чтобы проевропейски последовательным гражданам Литвы, придерживающимся правых взглядов, было за кого голосовать", - написала Шимоните на своей странице в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

В конце сентября 70 отделений правящей политической партии консерваторов "Союз Отечества - Христианские демократы Литвы" предлагали кандидатов на пост президента страны. Глава правительства в качестве лучшего кандидата была названа 66 раз. Лидера партии Габриэлюса Ландсбергиса, являющегося в кабинете Шимоните министром иностранных дел, предложили 64 раза. Он уже заявил, что претендовать на президентство не будет. Третьей (62) была министр социальной защиты и труда Моника Навицкене. Она является заместителем председателя партии.

Шимоните была избрана в Сейм (парламент) в 2016 году по списку партии консерваторов. Через четыре года, оставаясь беспартийной, она возглавила такой список на очередных парламентских выборах. После победы на выборах консерваторы делегировали Шимоните на пост премьера. В декабре 2022 года она вступила в правящую партию.