СМИ: ФБР тайно следит за сторонниками Трампа в преддверии выборов 2024 года

Журнал Newsweek сообщил, что "Белый дом сталкивается с оппозицией республиканцев в Конгрессе"

НЬЮ-ЙОРК, 4 октября. /ТАСС/. Федеральное бюро расследований (ФБР) тайно следит за сторонниками бывшего президента США Дональда Трампа из-за приближающихся выборов главы государства в 2024 году, опасаясь повторения беспорядков 2021 года. Об этом сообщил журнал Newsweek со ссылкой на чиновников бюро.

"ФБР находится почти в безвыходном положении <...>. Особенно в то время, когда Белый дом сталкивается с оппозицией республиканцев в Конгрессе", - сказал журналу чиновник ФБР. По его словам, бюро намерено "предотвратить внутренний терроризм и любое повторение нападения на Капитолий". При этом, как отмечает сам представитель ФБР, развернув такую кампанию против сторонников Трампа, которых чиновники отнесли к "экстремистам", ведомство рискует "спровоцировать тех самых антиправительственных активистов".

6 января 2021 года сторонники Трампа, который в тот момент занимал пост президента США, ворвались в здание Конгресса, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов прошедших в ноябре 2020 года президентских выборов. Победу на них одержал демократ Джо Байден. Во время беспорядков внутри здания полиция застрелила манифестантку. Кроме того, были зафиксированы не связанные между собой случаи смерти еще нескольких человек, квалифицированные как ЧП медицинского характера. После столкновений умер сотрудник полиции Капитолия.

Трамп ожесточенно оспаривал исход президентских выборов 2020 года: он и другие республиканцы заявляли о систематических нарушениях при голосовании. Они многократно обращались в суды с требованием о проведении пересчета голосов избирателей в ряде штатов. Однако действия республиканцев не имели успеха, их иски были отклонены судами, в том числе Верховным судом США.

Спецпрокурор США Джек Смит объявил 1 августа о выдвижении обвинений в отношении бывшего хозяина Белого дома по четырем статьям. Ему фактически инкриминируется попытка незаконным путем сохранить власть, несмотря на поражение на выборах 2020 года. Максимальное наказание по самому тяжкому из преступлений, вменяемых Трампу, составляет 20 лет лишения свободы.