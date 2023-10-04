В Вашингтоне оценили вероятность конфликта между США и Китаем в более чем 50%

Представитель американо-китайской комиссии в сфере экономики и безопасности при Конгрессе США Джейкоб Хелберг считает, что наибольшему риску подвержены те сферы бизнеса, которые полагаются на Китай, а также фонды, вложившие миллиарды долларов в неликвидные китайские активы

НЬЮ-ЙОРК, 4 октября. /ТАСС/. Специалисты по вопросам национальной безопасности из верхних эшелонов власти США считают, что вероятность возникновения вооруженного конфликта с КНР превышает 50%. Об этом сообщил представитель американо-китайской комиссии в сфере экономики и безопасности при Конгрессе США Джейкоб Хелберг.

"Представители сферы национальной безопасности в Вашингтоне на самом деле считают, что вероятность возникновения горячего конфликта с Китаем, возможно, в ближайшие пять лет превышает 50%", - сказал он в интервью газете The Wall Street Journal.

По словам Хелберга, на фоне растущей угрозы конфликта американские компании должны подготовиться, частично путем создания более устойчивых глобальных цепочек поставок в сфере технологий. По его мнению, технологические гиганты должны шире смотреть на геополитическую ситуацию и не только диверсифицировать поставки, но и укреплять кибербезопасность. "Компании будут ощущать последствия от ухудшения климата во взаимоотношениях США и Китая", - пояснил он.

Хелберг также считает, что наибольшему риску подвержены те сферы бизнеса, которые полагаются на Китай, а также фонды, вложившие миллиарды долларов в неликвидные китайские активы. Он призвал американские компании внимательнее подходить к выбору поставщиков, чтобы повысить устойчивость к возникающим угрозам.

Соединенные Штаты в октябре прошлого года ввели ограничения на экспорт полупроводников в КНР, пытаясь помешать Пекину в разработке новейших технологий. Американская сторона также опасается, что в системе внешнеторгового контроля могут появиться лазейки, если Япония и Нидерланды, чьи предприятия занимают ведущие позиции в мире по производству соответствующего оборудования, продолжат осуществлять поставки Китаю. По этой причине Вашингтон обратился к Токио и Амстердаму с просьбой присоединиться к подобным антикитайским мерам.

В КНР заявили, что выступают категорически против злоупотребления мерами сдерживания экспорта современного оборудования для полупроводников. Китайская сторона напомнила, что в последние несколько лет США злоупотребляют экспортными ограничениями, чтобы обеспечить свою глобальную гегемонию.