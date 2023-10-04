Талибы назвали неприемлемой депортацию афганцев из Пакистана

Исламабад ранее принял решение о депортации из страны нелегальных мигрантов

ИСЛАМАБАД, 4 октября. /ТАСС/. Представитель радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) назвал недопустимым решение пакистанских властей о насильственной депортации афганских беженцев.

"Действия Пакистана по отношению к афганским беженцам являются неприемлемыми", - приводит слова представителя талибов Забихуллы Муджахида агентство Reuters. "Пакистанская сторона должна пересмотреть свой план, беженцы не создают проблем безопасности южноазиатской стране", - добавил он.

Исламабад ранее принял решение о депортации из страны нелегальных афганских мигрантов. Министр внутренних дел во временном пакистанском правительстве Сарфраз Бугти заявил, что "до 1 ноября незаконно проживающие в Пакистане лица должны добровольно вернуться на родину, в противном случае они будут депортированы".

По данным главы МВД, террористы-смертники из Афганистана виновны в 14 из 24 терактов, произошедших в Пакистане в этом году. Своевременный шаг о высылке принят в интересах "благополучия и безопасности граждан", сказал Бугти.

Под депортацию попадут не имеющие виз афганцы, в том числе лица, которым будет отказано в продлении документа с разрешением на проживание в стране. План выселения незаконно живущих на территории исламской республики мигрантов уже одобрен и находится на согласовании с правительством Афганистана. По данным местных СМИ, сейчас в Пакистане нелегально проживают около 1,1 млн афганских граждан.