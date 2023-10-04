В Литве комиссия по этике собирает материал по скандалу с арендой жилья командующим армией

С 2021 года генерал Вальдемарас Рупшис, у которого в столице нет собственного жилья, получал компенсацию в размере €445 в месяц за аренду квартиры у своего сына

ВИЛЬНЮС, 4 октября. /ТАСС/. Комиссия по служебной этике, подотчетная Сейму (парламенту) Литвы, собирает материал из-за скандала с арендой жилья у сына командующим армией генералом Вальдемарасом Рупшисом. Об этом инстанция сообщила на своем сайте.

"На заседании комиссии принято решение о сборе информации, на основе которой предстоит решить, начинать ли разбирательство о нарушении закона о разделении общественных и частных интересов", - говорится в сообщении.

С 2021 года генерал Рупшис, у которого в столице нет собственного жилья, получал компенсацию (€445 в месяц) за аренду квартиры у своего сына. После того как СМИ сообщили об этом факте, он заявил, что не видит причин для ухода в отставку. Командующий утверждал, что никаких нарушений с наймом квартиры у сына он не допустил, все законно. Тем не менее Рупшис заявил, что расторгает арендный договор.

Парламентская оппозиция потребовала его отставки и призвала президента страны Гитанаса Науседу вмешаться в ситуацию. Пресс-служба главы государства распространила комментарий Науседы, в котором тот заявил, что командующий признает, что допустил ошибку, он должен ее исправить и вернуться к важнейшим вопросам обороны.