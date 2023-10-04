Глава КСИР заявил, что Иран обладает системой наведения баллистических ракет

Генерал-лейтенант Хосейн Салами отметил, что "это показывает прогресс нашей страны"

ТЕГЕРАН, 4 октября. /ТАСС/. Иран является одной из трех стран в мире, обладающих интеллектуальной системой наведения баллистических ракет. С таким заявлением выступил командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) генерал-лейтенант Хосейн Салами.

"Система интеллектуального наведения баллистических ракет - это крайне сложная технология, и ей обладают лишь три государства во всем мире, в том числе Иран. Это показывает прогресс нашей страны, хотя нашим противникам это не нравится", - приводит его слова агентство Fars. Какие еще страны, помимо Ирана, обладают интеллектуальной системой наведения, Салами не сообщил.

"Кроме того, мы добиваемся успехов в сфере производства беспилотников. Наши БПЛА способны поражать суда на расстоянии в несколько тысяч километров при помощи искусственного интеллекта, и мы даже можем определить ущерб, который они нанесли кораблю", - подчеркнул командующий КСИР.

3 октября Вооруженные силы Ирана представили новый беспилотник Kaman-19, который может использоваться как средство радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и способен находиться в воздухе не менее суток. Новый дрон был представлен в рамках проходящих в исламской республике армейских учений, в ходе которых отрабатываются полеты беспилотников и их слаживание при выполнении боевых задач.