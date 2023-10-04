Почти половина опрошенных американцев считает, что помощь Украине не стоила своих денег

Опрос Чикагского совета по международным отношениям также показал снижение уровня поддержки дальнейшего оказания помощи Киеву среди республиканцев

ВАШИНГТОН, 4 октября. /ТАСС/. Почти половина опрошенных американцев считает, что военная помощь, оказанная Соединенными Штатами Украине, не стоит выделенных на нее денег. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Чикагским советом по международным отношениям.

По данным исследования, 45% респондентов считают, что затраты США в размере $43 млрд на поставки вооружений, снаряжения и обучение украинских солдат оказались неоправданными. Такого мнения придерживается 61% сторонников Республиканской партии США и 29% - Демократической партии.

Опрос также показал снижение уровня поддержки дальнейшего оказания помощи Киеву среди республиканцев. Сейчас поставки дополнительных вооружений на Украину поддерживают 50% сторонников этой партии. В марте 2022 года этот показатель составлял 80%, а в июле 2022 года - 68%. Уровень поддержки Украины демократами снизился с 83% в марте 2022 года до 77% в настоящее время.

Треть участников опроса считают, что американские власти слишком много внимания уделяют конфликту на Украине. Такого мнения придерживается почти половина республиканцев. Исследование показало, что интерес общественности США к конфликту снизился с 84% в марте 2022 года до 68% в сентябре 2023 года.

Опрос проводился с 7 по 18 сентября среди более 3 200 граждан США. Погрешность составила 2 п.п.