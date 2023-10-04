Глава МИД Грузии ознакомил генсека СЕ с ходом выполнения рекомендаций Евросоюза

Илья Дарчиашвили и Мария Пейчинович-Бурич подчеркнули роль Совета Европы в осуществлении демократических реформ в республике

ТБИЛИСИ, 4 октября. /ТАСС/. Глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили на встрече с генеральным секретарем Совета Европы (СЕ) Марией Пейчинович-Бурич в Страсбурге обсудил выполнение республикой 12 рекомендаций, необходимых для предоставления статуса кандидата в члены ЕС. Об этом сообщила пресс-служба грузинского внешнеполитического ведомства.

"На встрече речь коснулась процесса выполнения Грузией 12 рекомендаций Еврокомиссии и достигнутого прогресса. Министр выразил надежду, что усилия Грузии будут оценены должным образом и к концу года страна получит статус кандидата", - говорится в сообщении.

Кроме того, Дарчиашвили и Пейчинович-Бурич подчеркнули роль Совета Европы в осуществлении демократических реформ в Грузии, добавили в пресс-службе.

Лидеры Евросоюза в июне 2022 года предоставили статус кандидата в члены ЕС Молдавии и Украине, но отказали Грузии, признав лишь ее европейскую перспективу. Они определили 12 рекомендаций для предоставления республике в дальнейшем статуса кандидата в члены ЕС, которые касаются борьбы с коррупцией, укрепления верховенства закона, принятия закона против олигархов, улучшения законодательства для избрания омбудсмена и прочих аспектов.