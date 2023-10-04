Спецслужбы КНР задержали на материке 13 жителей Тайваня

Как сообщили в Управлении нацбезопасности острова, случаи допросов прибывающих в материковый Китай жителей Тайваня участились после вступления в силу в КНР новой редакции закона о противодействии шпионажу

ГОНКОНГ, 4 октября. /ТАСС/. По меньшей мере 13 жителей Тайваня были задержаны спецслужбами КНР после прибытия в материковый Китай. Об этом во время выступления перед законодателями заявил глава Управления национальной безопасности острова Цай Минъянь.

"В настоящее время есть люди, которые после прибытия на противоположный берег (Тайваньского пролива), столкнулись с задержанием и предъявлением обвинений. Их приблизительно, если я ничего не путаю, 13", - сказал он в ответ на вопрос законодателей о количестве остающихся в материковом Китае задержанных.

Он сообщил, что случаи допросов китайскими спецслужбами прибывающих в материковый Китай жителей Тайваня участились с 1 июля этого года, когда в КНР вступила в силу новая редакция закона о противодействии шпионажу. Как отметил Цай Минъянь, если в первой половине текущего года было зафиксировано четыре таких случая, то с начала июля - по меньшей мере девять жителей острова были подвержены допросам. Все из них после этого смогли вернуться на Тайвань.

Он отметил, что в большинстве случаев это были сотрудники тайваньских общественных организаций, ученые, студенты, а также происходящие из материкового Китая супруги жителей Тайваня. Представители китайских спецслужб устраивали допросы при пересечении границы, а также, в некоторых случаях, при заселении в отель. В ходе этого они также проверяли содержимое их мобильных телефонов и компьютеров.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР.