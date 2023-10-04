В Индии заявили, что РФ завершит поставку стране ракетных комплексов С-400 в 2024 году

Как отметил командующий индийскими ВВС Вивек Рам Чаудхари, поставки были затруднены из-за конфликта на Украине

НЬЮ-ДЕЛИ, 4 октября. /ТАСС/. Поставка российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 Индии завершится в 2024 году. Об этом сообщил командующий индийскими ВВС главный маршал авиации Вивек Рам Чаудхари.

"Наш контракт был заключен на пять ЗРК, и три из них были поставлены. Поставки были затруднены из-за конфликта на Украине. Мы уверены, что в течение следующего года получим остальные системы С-400", - цитирует военачальника газета The Economic Times.

По словам Чаудхари, в Индии ведется разработка проекта "Куша" - национальной системы противовоздушной обороны большой дальности. Индийские ВВС получили разрешение министерства обороны страны на разработку пяти ЗРК по этому проекту, которые называют отечественной версией российских С-400.

В 2015 году Индия объявила о намерении приобрести российские ЗРК С-400. Контракт на поставку пяти полковых комплектов систем С-400 "Триумф" стоимостью $5,43 млрд был подписан во время визита президента России Владимира Путина в Индию в октябре 2018 года.

С-400 "Триумф" - российская зенитная ракетная система большой и средней дальности. Она предназначена для поражения средств воздушного нападения и разведки и любых других воздушных целей в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия. Система способна на дальности до 400 км поражать самолеты и крылатые ракеты, на дальности до 60 км - баллистические цели, летящие со скоростью до 4,8 км/с, способна уничтожать цели на высоте до 30 км.