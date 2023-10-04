Министр обороны Италии выразил надежду на диалог РФ и Украины весной

Гуидо Крозетто также не исключил зимой "российский ответ на украинское контрнаступление"

РИМ, 4 октября. /ТАСС/. Министр обороны Италии Гуидо Крозетто высказал мнение, что весной 2024 года возможно начало диалога между РФ и Украиной по урегулированию.

"Я думаю, следующей весной может настать момент, когда стороны исчерпают [запасы] оружия, и, чтобы попытаться что-то изменить, может быть предпринята попытка диалога [между Россией и Украиной]", - приводит слова министра агентство ANSA. Он также не исключил зимой "российский ответ на украинское контрнаступление".

Крозетто не в первый раз высказывает мнение о возможном завершении конфликта. В сентябре он рассчитывал, что "в ближайшие 7-8 месяцев" будут предприняты попытки украинского урегулирования.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в интервью ТАСС 28 сентября, что Москва в настоящий момент не видит никаких серьезных предложений со стороны западных стран по переговорам по Украине. По его словам, продвигаемая Западом "формула мира" украинского президента Владимира Зеленского представляет собой "чистый ультиматум", направленный на срыв переговорного процесса.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба утверждал 5 сентября, что в ближайшее время не стоит ожидать мирных переговоров между Киевом и Москвой. По его словам, одним из условий их начала должны стать боевые успехи украинской стороны.