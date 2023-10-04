Послы ЕС согласовали регулирование кризисных ситуаций в сфере миграции

Как сообщило испанское председательство в Совете ЕС, страна сообщества, которая столкнулась с кризисной ситуацией, может запросить "взносы солидарности" у других государств

МАДРИД, 4 октября. /ТАСС/. Послы государств - членов Евросоюза достигли соглашения по вопросу регулирования кризисных ситуаций в сфере миграции и предоставления убежища. Об этом сообщило испанское председательство в Совете ЕС.

"Послы ЕС достигли соглашения о регулировании кризисных и форс-мажорных ситуаций в сфере миграции и убежища", - заявило представительство Испании в социальной сети X (ранее Twitter).

Как отмечается в пресс-релизе Европейского совета, "в кризисных или форс-мажорных ситуациях государства-члены могут быть уполномочены применять особые правила, касающиеся предоставления убежища и процедуры возвращения" мигрантов. В числе других мер европейские власти согласовали решение о том, что "регистрация заявлений о предоставлении международной защиты может быть завершена не позднее, чем через четыре недели после их подачи". Это должно облегчить нагрузку на перегруженные национальные администрации.

Отмечается, что страна - член ЕС, которая столкнулась с кризисной ситуацией, может запросить "взносы солидарности" у других государств сообщества. Они могут выражаться в виде финансовой помощи. "Эти исключительные меры и такая поддержка солидарности требуют разрешения [Европейского] совета", - говорится в пресс-релизе.

О договоренностях стало известно в преддверии намеченного на 6 октября неформального саммита ЕС в испанской Гранаде. Как заявлял председатель Европейского совета Шарль Мишель, на встрече главы государств и правительств Евросоюза обсудят среди прочего вопросы борьбы с миграцией.