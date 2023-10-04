На Украине на 90% наполнили электронный реестр военнообязанных

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что ведомство ожидает, что новая команда Минобороны представит свое видение относительно работы реестра

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Единый электронный реестр военнообязанных "Оберег", который планируют запустить украинские власти, уже наполнен более чем на 90%. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Как заявил министр телеканалу "Эспресо", реестр "постоянно наполняется информацией", сейчас Минцифры ожидает, что новая команда Минобороны представит свое видение относительно его работы.

Закон о создании на Украине государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов был принят в марте 2017 года. Формально реестр был запущен в марте 2022 года, однако он еще не содержал полную базу военнообязанных. О планах уже осенью запустить этот электронный ресурс руководство Минобороны заговорило на фоне многочисленных сообщений о коррупции в территориальных центрах комплектования (военкоматах), где военкомы получали многотысячные взятки от мужчин, пытающихся избежать мобилизации.

В сентябре в Верховную раду внесли законопроект, который позволит открыть для электронного реестра военнообязанных их личные данные (включая сведения об образовании, прохождении медкомиссий, покупке и постановке на учет транспортных средств, перемещениях по стране и выездах за границу), хранящиеся в базах других ведомств - МВД, Минфина, Минобразования, Государственной служебной администрации, а также Пенсионного фонда Украины. Эти данные будут собираться без ведома призывника и позволят ставить его на учет без личной явки в военкомат.

Законопроект вызвал бурную реакцию в украинском обществе, где вопрос мобилизации давно уже стал предельно чувствительным. Многие эксперты отмечают, что такое расширение реестра создает все технические возможности для отправки "электронных повесток", хотя пока напрямую не вводит их использование.

Мобилизация на Украине

Всеобщая мобилизация продлевалась на Украине уже несколько раз. Власти страны делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы, им запрещен выезд за рубеж, а повестки выдают в госучреждениях, кафе, на улицах, в любых местах скопления людей. При этом в СМИ и местных соцсетях регулярно появляются истории о том, как военкомы применяют силу при вручении повесток, под мобилизацию подпадают люди, непригодные к службе по состоянию здоровья, а также о том, как депутаты и чиновники уклоняются от службы сами и вывозят за границу своих сыновей призывного возраста.

Тотальная коррупция среди военкомов вынудила вмешаться президента страны Владимира Зеленского, который объявил о проверке деятельности всех центров комплектования, а затем уволил всех глав областных военкоматов.

Новый министр обороны Украины Рустем Умеров, которого назначили на эту должность на фоне нескольких коррупционных скандалов в ведомстве, назвал запуск единого реестра одной из своих приоритетных целей. По его словам, перевод всей информации о призывниках в электронную форму должен положить конец коррупции в военкоматах. Однако многие украинские СМИ отмечают, что истинной целью может быть ужесточение контроля над военнообязанными и новое усиление мобилизации.