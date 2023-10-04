Шор заявил, что в Молдавии установили тотальную диктатуру, запрещая избираться оппозиции

По словам лидера партии "Шор", его страна может начинать отмечать 4 октября как "день зависимости от жалких политиканов, которые почему-то называют себя прозападной силой"

КИШИНЕВ, 4 октября. /ТАСС/. Молдавские власти установили в стране тотальную диктатуру, когда вопреки решению Конституционного суда утвердили запрет на участие в выборах представителей оппозиционных партий. Таким образом лидер партии "Шор" Илан Шор прокомментировал принятие в первом чтении правящей Партией действия и солидарности поправок в избирательный кодекс.

"Сегодня парламент объявил, что в Молдавии тотальная диктатура, что закон и суд не имеют силы, что конституционного строя как такового просто нет. 4 октября - черный день в истории нашей страны", - написал Шор в Telegram-канале. По его словам, Молдавия может начинать отмечать 4 октября как "день зависимости от жалких политиканов, которые почему-то называют себя прозападной силой".

Парламент Молдавии утвердил в первом чтении новые ограничения в избирательный кодекс, чтобы обойти решение Конституционного суда. В них депутаты правящей партии предложили запретить баллотироваться на выборах членам партий, которые проходят по делу о запрете какого-либо политического формирования, ранее отстранялись от участия в выборах из-за нарушения финансирования избирательной кампании или включены в санкционные списки иностранных государств и организаций. Представлявшая проект председатель парламентской комиссии по вопросам права, назначениям и иммунитету Олеся Стамате уточнила, что под новый запрет попадают 60-70 потенциальных кандидатов, тогда как прежняя его редакция охватывала около 500 человек.

Оппозиция бойкотировала это заседание парламента. Представляющий Блок коммунистов и социалистов вице-спикер парламента Влад Батрынча заявил, что легитимность предстоящих 5 ноября всеобщих выборов в местные органы власти может оказаться под вопросом из-за запретительных мер.

Во вторник Конституционный суд Молдавии признал незаконными поправки в избирательный кодекс, которые лишают права участвовать в выборах членов запрещенных политических формирований, в частности бывших представителей партии "Шор". Их опротестовали бывшие члены этой партии. Они аргументировали свое право участвовать в выборах тем фактом, что изменения в кодекс внесены голосами правящей партии после признания незаконной партии "Шор" и не могут применяться к ее представителям. Кроме того, выступавшие на заседании адвокаты обратили внимание, что изменения в нарушение закона внесены в предвыборный период.