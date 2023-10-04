В Баку заявили о легитимности арестов экс-руководителей самопровозглашенной НКР

Как отметили в МИД Азербайджана, "тысячи армянских военнослужащих и членов незаконных вооруженных формирований, добровольно согласившихся сложить оружие, отпущены и беспрепятственно уехали в Армению"

БАКУ, 4 октября. /ТАСС/. МИД Азербайджана считает недопустимым подвергать сомнению легитимность действий Баку, связанных с арестом экс-руководителей непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР).

"Арест указанных лиц в рамках возбужденного уголовного дела <...> по фактам агрессии против Азербайджана, поощрения сепаратизма, террористических действий, совершения преступлений против мира и человечности в отношении находящихся в плену военнослужащих и гражданских лиц, военных и других тяжких преступлений, служит восстановлению справедливости, и подвергать сомнению легитимность этих шагов недопустимо", - говорится в заявлении МИД. В нем отмечается, что тысячи армянских военнослужащих и членов незаконных вооруженных формирований, добровольно согласившихся сложить оружие, отпущены и беспрепятственно уехали в Армению.

В МИД подчеркнули, что, продолжая выдвигать необоснованные иски против Баку в судах, в том числе Международном суде ООН, Армения демонстрирует "незаинтересованность в мире и процессе нормализации отношений с Азербайджаном".

Ранее в среду МИД Армении выступил с заявлением, осуждающим аресты лидеров непризнанной НКР. В нем отмечалось, что "Ереван примет все возможные меры для защиты прав незаконно арестованных представителей Нагорного Карабаха в международных инстанциях, в том числе в судах".

На прошлой неделе власти Азербайджана сообщали о задержании бывшего министра иностранных дел и экс-помощника президента НКР Давида Бабаяна, а также об аресте бывшего заместителя командующего армянскими силами в Карабахе Давида Манукяна и экс-главы правительства НКР Рубена Варданяна. В минувший вторник азербайджанские СМИ сообщали о задержании сотрудниками Службы госбезопасности республики бывших руководителей непризнанной НКР Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна и Араика Арутюняна, а также экс-спикера парламента Давида Ишханяна.