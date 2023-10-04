Зеленский признал нехватку оружия и средств ПВО

По мнению президента Украины, крайне важно не утратить активность на поле боя зимой

РИМ, 4 октября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что для контрнаступления украинской армии не хватает оружия и средств противовоздушной обороны (ПВО).

"Наше контрнаступление продолжается, мы шаг за шагом делаем все возможное, чтобы дать отпор врагу. Проблему представляют заминированные поля, не хватает снарядов и средств ПВО. [Средства] ПВО - крайне важный элемент и для контрнаступления, и для защиты населения", - сказал он в прямом включении в ходе мероприятия канала Sky TG24.

По мнению Зеленского, крайне важно не утратить активность на поле боя зимой, которая станет "вызовом для военных и населения".

Выступая на другом публичном мероприятии, министр обороны Италии Гуидо Крозетто достаточно неуверенно ответил на вопрос о будущих поставках оружия страны Киеву. "Пока мы не можем сказать. Пакеты помощи составляются на основе запросов и исходя из возможности их удовлетворения. Мы изучаем запросы", - приводит его слова агентство ANSA.

Ранее о подготовке восьмого по счету пакета военной помощи Украине сообщил вице-премьер и глава МИД Антонио Таяни. До сих пор Италия предоставила помощь согласно семи пакетам, причем только один из них был подготовлен нынешним правительством. Хотя перечень поставляемого засекречен, известно, что в последний пакет входил зенитный ракетный комплекс Samp-T. По данным экспертов ВПК, Италия исчерпала запасы оружия, которое может быть передано Украине.