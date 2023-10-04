В Таиланде предъявили обвинение в убийстве подростку, устроившему стрельбу в ТЦ

Генерал-майор полиции Бангкока Накхарин Сукхонтхавит отметил, что следователи рассматривают возможность привлечь к ответственности также родителей злоумышленника по закону о защите детей

БАНГКОК, 4 октября. /ТАСС/. Власти Таиланда предъявили обвинения подростку, который устроил стрельбу в торговом центре в Бангкоке, по нескольким пунктам, включая преднамеренное убийство. Об этом сообщила газета Bangkok Post.

Среди предъявленных обвинений покушение на убийство, незаконное хранение огнестрельного оружия и боеприпасов к нему, незаконное ношение оружия и стрельба в общественном месте. По словам генерал-майора полиции Бангкока Накхарина Сукхонтхавита, подростку в дальнейшем могут быть предъявлены и другие обвинения. Он добавил, что следователи рассматривают возможность привлечь к ответственности и родителей злоумышленника по закону о защите детей.

Издание отмечает, что подростка поместили в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей, где он будет проходить психиатрическую экспертизу. Ранее суд отказался переводить его в психиатрическую больницу до результатов экспертизы его ментального состояния.

Экстренные службы получили во вторник сообщение о выстрелах в торговом центре в Бангкоке в районе 16:20 по местному времени (12:20 мск). Позднее стало известно, что стрелком оказался 14-летний подросток, который впоследствии без сопротивления сдался полицейским. В ходе первичного допроса он объяснил свои мотивы некими голосами, которые управляли его действиями. Столичная полиция сообщила, что в результате происшествия погибли граждане Китая и Мьянмы. Еще пять человек пострадали, среди них были граждане Китая, Лаоса и Таиланда.

В консульской службе посольства России в Таиланде ТАСС сообщили, что "данных о пострадавших россиянах от таиландских властей не поступало".

Siam Paragon находится в центре Бангкока и является одним из самых популярных торговых центров столицы, который ежедневно посещают тысячи туристов. 4 октября торговый центр начал работу по обычному расписанию.