На Украине хотят установить усиленный контроль над Одессой из-за русского языка

Языковой омбудсмен Украины Тарас Креминь сообщил, что продолжает фиксировать факты размещения в городе вывесок, табличек и наружной рекламы на негосударственном языке

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Языковой омбудсмен Украины Тарас Креминь хочет установить усиленный контроль над Одессой из-за размещения в городе наружной рекламы и информационных табличек на русском языке.

"Одесса нуждается в усиленном контроле за соблюдением языкового законодательства в сферах рекламы и информации для общего ознакомления. Только тесное взаимодействие органов местного самоуправления с субъектами хозяйствования, осуществляющими деятельность в сфере рекламы, предоставления услуг или торговли, может улучшить эту ситуацию", - написал он в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Языковой омбудсмен заявил, что продолжает фиксировать факты размещения в городе вывесок, табличек и наружной рекламы на негосударственном языке. "Призываю мэра Одессы [Геннадия Труханова] к утверждению городской языковой программы, которая в том числе предусматривала бы меры по обеспечению контроля за размещением наружной рекламы, использованием иностранных рекламных вывесок, а также [предусматривала бы] обеспечение соблюдения норм законодательства о государственном языке субъектами хозяйствования. Расположенная с нарушениями наружная реклама или вывеска должна быть демонтирована", - заявил Креминь.

Курс на открытое вытеснение русского языка начали проводить на Украине сразу после госпереворота в феврале 2014 года, а в мае 2019 года Петр Порошенко, занимавший тогда пост президента, подписал закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Нарушение норм закона влечет штраф. Документ обязывает граждан использовать украинский язык во всех сферах общественной жизни, включая госуправление, медицину, науку и образование, СМИ и сайты. С начала российской специальной военной операции Украину охватила кампания по тотальной дерусификации. Власти на местах запрещают использование русского языка и преподавание его в школах. Хотя бывший министр культуры Украины Александр Ткаченко признал, что владение русским и украинским языками является естественным для украинцев.