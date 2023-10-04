4 октября, 13:03,
обновлено 4 октября, 13:13

Пашинян заявил о готовности заключить с Алиевым соглашение о мире

Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Александр Патрин/ ТАСС
Премьер-министр Армении Никол Пашинян
© Александр Патрин/ ТАСС

Премьер Армении выразил сожаление, что президент Азербайджана в последний момент отказался ехать на встречу в Гранаде

ЕРЕВАН, 4 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что планировал подписать с Ильхамом Алиевым 5 октября в испанском городе Гранада соглашение о мире, и выразил сожаление, что президент Азербайджана в последний момент отказался ехать туда.

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"До последнего момента и даже сегодня мы подтверждали визит в Гранаду. Хочу отметить, что мы были настроены очень конструктивно и оптимистично, поскольку верили, что есть возможность подписать знаковый документ. Оказалось, что запланированная встреча не состоится не по нашей вине. Мы надеемся, что концептуальный документ, который находится на столе, будет подписан в подходящий момент. Я готов подписать этот документ. Мне жаль, что завтра у меня не будет возможности объявить о принятии столь важного решения", - сказал глава правительства. 

Теги:
АзербайджанАрменияАлиев, Ильхам Гейдар оглыПашинян, Никол Воваевич
© Информационное агентство ТАСС
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