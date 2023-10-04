Китай представил беспилотники-камикадзе для пехотных подразделений

Они способны развивать максимальную скорость до 174 км/ч

ГОНКОНГ, 4 октября. /ТАСС/. Более 300 беспилотных летательных аппаратов были представлены на выставке в юго-западной китайской провинции Сычуань. Как сообщила гонконгская газета South China Morning Post, среди них были новейшие тактические беспилотники-камикадзе.

Выставка прошла в городе Мяньян, в районе которого расположено большое количество военно-промышленных предприятий КНР. Там был представлен беспилотный барражирующий боеприпас, способный нести до 500 граммов взрывчатого вещества и развивать максимальную скорость до 174 км/ч.

Дрон оснащен системой наведения, а заряда его батареи хватает на 30 минут полета. Производитель также выпустил специальный набор для оператора беспилотника в виде рюкзака: один военнослужащий может переносить в нем до четырех дронов-камикадзе весом 1,8 кг каждый.

Также на выставке был представлен дрон-орнитоптер - этот беспилотник держится в воздухе за счет взмахов крыльями и для выполнения разведывательных задач замаскирован под орла.

Как отмечает газета, Народно-освободительная армия Китая уже применяла подобные летательные аппараты в ходе учений.