4 октября, 13:21,
обновлено 4 октября, 13:36

В Турции сообщили, что Эрдогана не будет в Испании на встрече по Армении

Официальный представитель турецкой правящей Партии справедливости и развития Омер Челик сообщил, что его страна ценит решение президента Азербайджана Ильхама Алиева отменить свое участие в мероприятии

АНКАРА, 4 октября. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не примет участия во встрече по Армении, запланированной на 5 октября в городе Гранада. Об этом сообщил официальный представитель турецкой правящей Партии справедливости и развития Омер Челик.

"Мы в высшей степени ценим решение президента Азербайджана Ильхама Алиева отменить свое участие в мероприятии. Как вы видите, там будут представлены Франция, Германия и ЕС, будет Армения. Турции не будет, наш президент не будет там участвовать. И в его отсутствие они будут обсуждать эти вопросы", - сказал Челик, чье выступление транслировали турецкие телеканалы. 

Теги:
АзербайджанАрменияТурцияГерманияИспанияФранцияАлиев, Ильхам Гейдар оглыЭрдоган, Реджеп Тайип
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