4 октября, 13:31

Макрон пообещал начать новый этап децентрализации во Франции

Французский президент также подтвердил намерение включить в конституцию записи об особом статусе Новой Каледонии и Корсики

ПАРИЖ, 4 октября. /ТАСС/. Новый этап децентрализации начнется во Франции. Об этом заявил президент страны Эмманюэль Макрон, выступая с речью в Конституционном совете по случаю 65-летия основного закона.

"Вся наша территориальная архитектура должна быть переосмыслена", - отметил он, добавив, что будет начат "новый этап децентрализации". Реформа, по его словам, призвана предоставить депутатам на местах больше свобод и одновременно обязанностей, "чтобы помочь им действовать более эффективно".

Макрон также подтвердил намерение включить в конституцию записи об особом статусе Новой Каледонии и Корсики, как он ранее пообещал представителям этих территорий.

Французский лидер высказался за расширение практики проведения референдумов в стране.

Как сообщил Макрон, в ходе конституционной реформы в основном законе будет также гарантировано право женщин на аборт.

Действующая конституция была принята 4 октября 1958 года по инициативе основателя политического устройства Пятой республики генерала Шарля де Голля. 

Теги:
ФранцияМакрон, Эмманюэль
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