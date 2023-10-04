В Литве выразили надежду на подписание договора о приеме бригады Бундесвера к концу года

По словам министра обороны республики Арвидаса Анушаускаса, Вильнюс "осуществляет масштабную программу развития военной инфраструктуры" для размещения бригады

ВИЛЬНЮС, 4 октября. /ТАСС/. Вильнюс и Берлин договорятся о реализации плана размещения в Литве бригады Бундесвера к концу года. Об этом заявил журналистам министр обороны балтийской республики Арвидас Анушаускас после встречи с государственным секретарем ФРГ по вопросам обороны Нилсом Гилмером.

"Надеемся на подписание договора о реализации детального плана дислокации в Литве бригады Бундесвера к концу [текущего] года", - сказал Анушаускас.

Как отметил глава Минобороны, Литва осуществляет масштабную программу развития военной инфраструктуры для приема бригады Бундесвера. "Она охватывает строительство военных баз, складов, тренировочной базы для проведения учений", - отметил министр.

Днем ранее он сообщил, что Берлин обнародует свой план по переброске и размещению в Литве бригады Бундесвера на следующей неделе, а Литва доработает свою часть детального плана в течение двух месяцев.

Минобороны балтийской республики в настоящее время осуществляет около 200 различных инфраструктурных проектов. В текущем году на это выделили €130 млн. К этой сумме прибавятся средства так называемого взноса солидарности, который власти потребовали внести коммерческие банки из их сверхприбыли. Эти деньги в размере €128 млн также направляются на инфраструктурные проекты.