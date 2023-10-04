4 октября, 13:53

Правозащитные организации в Канаде осудили встречу неонацистов у мемориала эсэсовцам

Они требуют снести этот памятник

ОТТАВА, 4 октября. /ТАСС/. Правозащитные группы в Канаде осудили встречу неонацистов у мемориала дивизии СС "Галиция" (также известна как "Галичина") в Онтарио и требуют снести этот памятник. Об этом сообщила газета The Globe and Mail.

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"Неудивительно, что неонацисты совершили паломничество к мемориалу в память о дивизии СС, но возмутительно, что это могло произойти на канадской земле", - сказал глава правозащитной организации "Центр друзей Симона Визенталя" Майкл Левитт.

Как отмечает издание, неонацисты после инцидента с чествованием в парламенте Канады Ярослава Хунки (Гуньки), служившего в дивизии СС "Галиция", решили совершить паломничество к мемориалу в провинции Онтарио. После этого еврейские организации потребовали снести этот памятник. 

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