В Болгарии одобрили договоренности властей с энергетиками и шахтерами о ТЭЦ

Соглашение касается планов обеспечения стабильной работы энергетического сектора

СОФИЯ, 4 октября. /ТАСС/. Депутаты правящего большинства в парламенте одобрили соглашение между правительством и лидерами протестующих энергетиков и шахтеров, которые в течение шести дней перекрывали ключевые дороги страны. Трансляция заседания, которое продолжалось более трех часов, велась на сайте парламента.

Соглашение касается планов обеспечения стабильной работы энергетического сектора и угольных ТЭЦ и гарантии их функционирования в ближайшие годы, что позволит сохранить рабочие места. Формально оно удовлетворяет требования протестующих.

Против соглашения выступили представители оппозиции, которые считают, что "действия властей - приговор болгарской энергетике", независимость и устойчивость которой будет на практике ликвидирована.

Позднее представители партии "Возрождение" заявили о планах вынести на рассмотрение парламента предложение о вотуме недоверия правительству, которое, по их мнению, не справляется с работой, в том числе в энергетической сфере.

В Болгарии уже шестой день участники протестов перекрывают автомагистраль "Фракия", соединяющую Софию с Бургасом, автомагистраль "Струма" и некоторые другие важные дороги страны. После заседания парламента "Струма" была разблокирована, но "Фракия" остается перекрытой. Участники протеста объявили, что не удовлетворены соглашением с властями и объявили акцию протеста на "Фракии" бессрочной, сообщает телеканал BTV.