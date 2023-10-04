СМИ: главы силовых ведомств и МИД проводят в Анкаре заседание по безопасности

В столице Турции 1 октября был совершен теракт

АНКАРА, 4 октября. /ТАСС/. Руководители силовых ведомств и МИД Турции собрались в Анкаре для проведения заседания по вопросам безопасности. Встреча проходит в здании министерства национальной обороны.

Сообщивший об этом телеканал TRT назвал совещание жизненно важным, напомнив, что 1 октября в Анкаре был совершен теракт, устроенный боевиками запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана.

В совещании участвуют главы Минобороны Яшар Гюлер, МИД Хакан Фидан, МВД Али Ерликая, начальник Генштаба Метин Гюрак и руководитель Национальной разведывательной организации Ибрагим Калын.

Ерликая в соцсетях разместил общую фотографию собравшихся, однако не уточнил, какие именно темы в повестке этой встречи.

После последнего теракта в Анкаре силы безопасности республики начали крупномасштабную операцию почти во всех провинциях страны и задержали более 900 человек по подозрению в причастности к терроризму. Было конфисковано 744 единицы незарегистрированного оружия.

Помимо контртеррористических мероприятий внутри Турции ВВС страны провели 1 и 3 октября две операции против Рабочей партии Курдистана в Северном Ираке. Уничтожено более 30 объектов партии, в том числе укрытия, пещеры, склады. Минобороны также сообщило о "большом количестве нейтрализованных террористов".