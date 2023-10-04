СМИ сообщили о регистрации лидера оппозиции ДРК Катумби на президентских выборах

По данным конголезского новостного портала Politico, он подал все необходимые документы для участия в качестве кандидата

ПРЕТОРИЯ, 4 октября. /ТАСС/. Один из лидеров оппозиции Демократической Республики Конго (ДРК) Моиз Катумби зарегистрировался в качестве кандидата на предстоящие в декабре выборы главы государства. Об этом сообщил конголезский новостной портал Politico.

Катумби, возглавляющий партию "Вместе за перемены", посетил Национальную избирательную комиссию ДРК и передал все необходимые документы для регистрации в качестве кандидата на президентских выборах, отмечает она. В 2007 - 2015 годах Катумби занимал пост губернатора провинции Катанга, где он до сих пор, по информации портала, пользуется значительным влиянием.

Накануне свои документы в избирком сдал лауреат Нобелевской премии мира врач Дени Муквеге, который также намеревается участвовать в качестве кандидата в предстоящих выборах. Избирком принимает документы кандидатов до 8 октября. После этого он должен утвердить кандидатов и опубликовать электоральный список.

Президентские выборы состоятся в ДР Конго 20 декабря. В августе проправительственная партия "Союз за демократию и социальный прогресс" объявила, что действующий глава государства Феликс Чисекеди является ее кандидатом на предстоящих выборах, где он будет добиваться переизбрания на второй срок.