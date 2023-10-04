Эксперт заявил о необходимости помощи миротворцев РФ в запуске транспортных коммуникаций

Положения об их разблокировании зафиксированы в трехсторонних соглашениях лидеров России, Азербайджана и Армении, уточнил профессор Университета Башкент в Анкаре Хасан Унал

СОЧИ, 4 октября. /ТАСС/. Дальнейшее присутствие российских миротворцев после перехода Карабаха под контроль Азербайджана остается по-прежнему актуальным для обеспечения разблокировки транспортных коммуникаций в регионе. Но не исключено, что потребуется переподписать договоренности об их присутствии. Такое мнение выразил в беседе с ТАСС профессор Университета Башкент в Анкаре Хасан Унал на полях XX ежегодного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай".

Комментируя перспективы дальнейшего присутствия российских миротворцев в Карабахе после перехода контроля над регионом к Баку, эксперт указал на сохраняющую актуальность разблокирования транспортных коммуникаций. Он напомнил, что положения о необходимости разблокирования коммуникаций зафиксированы в трехсторонних соглашениях лидеров России, Азербайджана и Армении.

"Здесь должен быть коридор, который должен соединить основную территорию Азербайджана с его автономной республикой Нахичевань и который азербайджанская сторона называет Зангезурским. Предполагается, что он пройдет по суверенной территории Армении. И, согласно соглашениям, здесь должны быть построены крупные автомагистрали и железные дороги. <…> Для решения этих задач российские миротворцы будут нужны в регионе какое-то время", - отметил аналитик.

Он выразил убежденность, что, в отличие от Армении, азербайджанская и турецкая стороны не будут иметь ничего против, но это, вероятно, потребует переподписания определенных договоренностей. "Многое из мандата истекает. Возможно, он будет в дальнейшем ограничен вопросами Зангезурского и Лачинского коридоров", - добавил эксперт.

XX ежегодное заседание международного дискуссионного клуба "Валдай" проходит с 2 по 5 октября в Сочи. Его тема - "Справедливая многополярность: как обеспечить безопасность и развитие для всех".