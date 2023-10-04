4 октября, 14:16,
обновлено 4 октября, 15:03

Пашинян считает, что его отставка осложнит ситуацию в стране

Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Tigran Mehrabyan/ PAN Photo via REUTERS
Премьер-министр Армении Никол Пашинян
© Tigran Mehrabyan/ PAN Photo via REUTERS

При этом премьер-министр заявил, что не держится за власть

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что он не держится за власть, но считает, что его отставка только ухудшит ситуацию в стране.

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Таким образом он прокомментировал призывы оппозиции к смене власти в стране, выступая в парламенте.

"Если я узнаю, что все вызовы будут решены моей отставкой, я сделаю это в следующую секунду. В отличие от вас я не пристрастился к креслу. Но весь мой анализ показывает, что если я сделаю это, произойдет прямо противоположное", - заявил он, обращаясь к своим политическим оппонентам.

Массовые митинги в Ереване с требованием отставки Пашиняна начались в середине сентября на фоне событий в Нагорном Карабахе. Оппозиция обвиняет Пашиняна в "предательстве" и "сдаче" Карабаха Азербайджану. 

Теги:
АрменияПашинян, Никол Воваевич
© Информационное агентство ТАСС
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