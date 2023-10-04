Пашинян считает, что его отставка осложнит ситуацию в стране

При этом премьер-министр заявил, что не держится за власть

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что он не держится за власть, но считает, что его отставка только ухудшит ситуацию в стране.

Таким образом он прокомментировал призывы оппозиции к смене власти в стране, выступая в парламенте.

"Если я узнаю, что все вызовы будут решены моей отставкой, я сделаю это в следующую секунду. В отличие от вас я не пристрастился к креслу. Но весь мой анализ показывает, что если я сделаю это, произойдет прямо противоположное", - заявил он, обращаясь к своим политическим оппонентам.

Массовые митинги в Ереване с требованием отставки Пашиняна начались в середине сентября на фоне событий в Нагорном Карабахе. Оппозиция обвиняет Пашиняна в "предательстве" и "сдаче" Карабаха Азербайджану.