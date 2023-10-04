В Британии задержали лидера партии Reclaim за призывы уничтожать камеры видеофиксации

Телеканал GB News ранее объявил об увольнении Лоуренса Фокса с должности политического комментатора

ЛОНДОН, 4 октября. /ТАСС/. Лидер британской партии Reclaim, актер Лоуренс Фокс задержан на фоне призывов к уничтожению камер фиксации въезда в зону сверхнизких выбросов (Ultra Low Emission Zone, ULEZ) Лондона, за который взимается сбор. Об этом сообщил телеканал Sky News со ссылкой на заявление правоохранительных органов.

"В среду, 4 октября, сотрудники полиции задержали 45-летнего мужчину по подозрению в сговоре с целью нанесения преступного ущерба камерам ULEZ и совершении призывов к преступлениям или их содействию", - сказано в нем. В полиции Лондона уточнили, что Фокс, получивший известность благодаря фильму "Джейн Остин" (Becoming Jane, 2006) и сериалу "Льюис" (Lewis, 2006-2015), в настоящее время остается под стражей.

Партия Reclaim была основана Фоксом в 2020 году. На текущий момент она располагает одним депутатом в Палате общин (нижней палате) британского парламента: бывший избранник от правящей Консервативной партии Эндрю Бриджен вступил в нее после исключения из фракции тори из-за критики решения властей ввести жесткие ограничительные меры в период пандемии коронавируса.

Кроме того, в среду стало известно, что телеканал GB News объявил об увольнении Фокса с должности политического комментатора. Причиной для этого послужили произнесенные в эфире GB News личные оскорбления со стороны Фокса в адрес журналистки Авы Эванс. Ранее актер неоднократно критиковал сложившуюся в Великобритании культуру политкорректности.

Новые правила, предусматривающие сбор 12,5 фунта ($15) в сутки для въезжающих в Лондон старых автомобилей, вступили в силу в конце августа. Трехкратное увеличение площади ULEZ, которая теперь покрывает весь Большой Лондон (1,6 тыс. кв. км), вызывает ожесточенную критику. Городские власти во главе с мэром-лейбористом Садиком Ханом настаивают, что эта мера необходима, чтобы улучшить качество воздуха в столице, где с его загрязнением связывают до 4 тыс. смертей ежегодно. Главные противники нововведений - представители малого бизнеса, часто использующие дизельные фургоны, которые теперь им нужно переоборудовать или заменить.