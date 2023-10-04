Эксперт заявил, что Макрон живет в "мире иллюзий"

Париж лишь дестабилизирует Южный Кавказ, считает профессор Университета Башкент в Анкаре Хасан Унал

СОЧИ, 4 октября. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон и его администрация пребывают в "мире иллюзий", они предпринимают самые неразумные шаги в направлении Южного Кавказа и только дестабилизируют регион. Такое мнение выразил в беседе с ТАСС эксперт из Турции, профессор Университета Башкент в Анкаре Хасан Унал на полях XX ежегодного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай".

Эксперт обратил внимание на заявление министра иностранных дел Франции Катрин Колонна о том, что Париж дал согласие на подписание договора с Ереваном, благодаря которому у Франции появится возможность предоставлять Армении военную технику. По оценке аналитика, подобные безответственные шаги лишь больше дестабилизируют регион Южного Кавказа. "Они предпринимают самые неразумные шаги, какие только могут выдумать", - подчеркнул Унал.

Он отметил, что "Макрон и его администрация живут в мире иллюзий", поскольку в противном случае подобные деструктивные шаги не предпринимались бы накануне встречи в испанской Гранаде 5 октября, в которой должны были принять участие лидеры Азербайджана, Армении, Франции, Германии, а также глава Евросовета. По оценке эксперта, избранный курс Парижа во многом предопределил отказ президента Азербайджана Ильхама Алиева от переговоров в Испании. "Вся политика Франции на Кавказе только про кровопролитие и конфликты. Они не понимают текущих реалий. Они должны избавиться от иллюзий", - добавил он.

Ранее в среду премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что планировал подписать с Алиевым 5 октября в городе Гранада соглашение о мире, и выразил сожаление, что президент Азербайджана в последний момент отказался ехать туда.