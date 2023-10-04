WP: Франция изменила курс политики по ситуации на Украине в ходе конфликта

Как отмечает издание, в начале конфликта французский лидер Эмманюэль Макрон настаивал на урегулировании кризиса путем переговоров

ВАШИНГТОН, 4 октября. /ТАСС/. Франция изменила направление внешней политики в сторону большей поддержки Украины в ходе конфликта. Об этом написала газета The Washington Post со ссылкой на экспертов и источники.

По ее оценке, в начале конфликта французский лидер Эмманюэль Макрон настаивал на урегулировании кризиса путем переговоров. Кроме того, Париж выражал неоднозначное отношение к НАТО и блокировал инициативы по расширению ЕС. Однако впоследствии риторика президента изменилась - сейчас он поддерживает членство Украины в этих объединениях и утверждает, что будет помогать Киеву и дальше, "вплоть до [его] победы".

Неназванный французский чиновник при этом сообщил изданию, что власти рассматривают позицию руководства страны не как политический разворот, а как "ускорение изменений, которые уже начались". "Наблюдается более масштабная тенденция [изменения политического курса], которая была определена по стратегическим соображениям и ускорилась из-за войны", - добавил он.

"Проблема Макрона в прошлом часто заключалась в том, что его внешняя политика была непоследовательной. Его привлекают тактические возможности, однако он не любит принимать решения", - цитирует газета эксперта по международным отношениям и автора книги о французском президенте Йозефа де Векка. На данный момент Макрон понимает, что "он должен присоединиться к течению истории и возглавить движение победителей", утверждает исследователь.

Как отмечает издание, более активная поддержка Киева - именно то, чего хотели бы добиться от страны США, однако многие союзники Франции все еще не уверены в постоянстве ее позиции по украинскому кризису. Так, неназванный европейский чиновник сообщил The Washington Post, что другие страны ЕС и НАТО не будут убеждены в надежности французских заявлений до тех пор, пока Париж не подкрепит их долгосрочными мерами помощи, в том числе и финансовой. "Деньги всегда служат лучшим подтверждением поддержки", - указал он.

Ранее Макрон заявил, что мир на Украине не может быть установлен путем простого прекращения огня с подтверждением фактического положения дел. Французский лидер призвал дипломатов активизировать усилия в подготовке этого "устойчивого мира", добавив, что Париж продолжит оказывать Киеву гуманитарную помощь и "работать над восстановлением Украины".